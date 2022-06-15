Дальневосточники чаще стали покупать азиатские авто с пробегом

Из архива КП. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

В Приморском крае подешевевшие авто из Японии приморцы ждут более месяца – спрос вырос, и время доставки увеличилось вдвое из-за сбоя логистических цепочек. Об этом подробно писала «Комсомольская правда – Владивосток». В то же время в общей картине по Дальнему Востоку дела идут куда лучше. По мнению экспертов Дальневосточного ГУ Банка России, товарооборот со странами АТР практически не пострадал.

По сравнению с апрелем прошлого года в том же периоде 2022 года продажи автомобилей с пробегом выросли, поставки машин без пробега незначительно снизились. По мнению Сергея Белокриницкого, начальника экономического управления Банка, поставки из Южной Кореи и Японии в разрезе макрорегиона в целом не пострадали. Дальнему Востоку, считает Белокриницкий, в этом плане проще, чем западной части страны: легче сохранить темпы импорта. При этом, напомнили специалисты, в феврале и марте показатели продаж у автосалонов резко упали. Данные внесли в отчет «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Точных цифр в Дальневосточном управлении не предоставили. При этом известно, что в мае сокращение потребительской активности остановилось. Приморцы и другие жители макрорегиона вновь свободно «распоряжаются рублем».

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