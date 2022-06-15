Жильцы дома в Приморье устали от жуткой вони в подъезде и решили узнать, что происходит. Вот чем все закончилось

Бдительные соседи приметили, что в одной из квартир могли обустроить «рыбный цех». Архив КП. Фото: Павел КЛОКОВ

Жители одного из домов на Борисенко забили тревогу из-за нелегального бизнеса, развернутого прямо в жилом здании. Как рассказали соседи нечестных коммерсантов «Комсомольской правде – Владивосток», неизвестные организовали рыбный склад в квартире. Сигналом стал отвратительный запах на лестничной клетке: его уже давно заметили жители.

Объявление. Фото: предоставлено КП.

Предположительно, жильцы-нарушители из первого подъезда варят крабов в собственной квартире на продажу. Объявление с требованием прекратить производство в доме соседи повесили на стене парадной. Собственники готовы идти в полицию и писать жалобу.

Напомним, в портовом городе процветает браконьерство и незаконная продажа морских биоресурсов, с чем активно борются правоохранительные органы. Порой «предприниматели», желающие подзаработать, идут на крайние меры. Так, в конце декабря 2021 года «Комсомолка» писала о мужчине, который спрятал две тонны трепанга за обшивкой стены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.