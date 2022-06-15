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Владивосток15 июня 2022 7:25

Облако в виде крыла ангела запечатлели жители Приморья

«Возможно, у кого-то будут другие ассоциации», – предупредили авторы публикации
Ростислав САХАЛИНОВ
Тематическая иллюстрация. Архив КП.

Тематическая иллюстрация. Архив КП.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ЗАТО Фокино в Приморье жительнице удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона необычный узор на небе. Пелена облаков «выстроилась» в нечто, похожее на крыло ангела, сообщили в местном паблике.

Фото: Telegram-канал pogoda_25_region

Фото: Telegram-канал pogoda_25_region

– Похоже на крыло ангела! Возможно, у кого-то возникнут другие ассоциации! – предупредил автор публикации.

Некоторым приморцам пелена напомнила орла, некоторым – крокодила. От снимков комментаторы так или иначе остались в восторге.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о необычном оптическом явлении. Свечение вокруг солнца наблюдали жители сразу нескольких районов Приморья.

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