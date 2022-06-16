Команда энергетиков из Приморья – лучшая высоковольтная бригада ДРСК по итогам профсоревнований

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) заняли первое место в профессиональных соревнованиях среди бригад филиалов ДРСК по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

В течение четырех дней на учебно-тренировочном полигоне АО «ДРСК» в селе Гомелевка Бурейского района команды энергетиков ДРСК из Приамурья, Приморского и Хабаровского краев, ЕАО и Южной Якутии демонстрировали свое мастерство и профессиональные навыки. Программа соревнований состояла из семи этапов. В них бригады высоковольтников показывали знания нормативно-технической документации, ремонтировали оборудование воздушных линий 110 кВ, измеряли сопротивление заземления опоры, а также оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему от удара током, предварительно спустив его с опоры линии.

Фото: АО «ДРСК»

В итоге первое место завоевала бригада филиала «Приморские электрические сети», набрав 1225 баллов. Приморский филиал ДРСК на соревнованиях представила бригада Артемовского района электрических сетей структурного подразделения Приморские южные электрические сети. Второе место заняли энергетики Электрических сетей ЕАО, набрав 1202 балла. Третье место досталось бригаде филиала «Южно-Якутские электрические сети» с общим количеством баллов – 1118. Стоит сказать, что бригада приморского филиала ДРСК уже второй год подряд занимает первое место в таких соревнованиях.

Помимо этого, энергетики Приморских электрических сетей стали победителями в номинациях индивидуального зачета. В номинации «Лучший мастер» победителем стал старший мастер Артемовского РЭС Игорь Фомин. Победа в номинации «Лучший реаниматор» досталась сразу двум электромонтерам Артемовского РЭС Александру Огаркову и Денису Савельеву. Также Александр Огарков завоевал призовое место в номинации «Лучший производитель работ». Первенство в номинациях энергетики из Приморья также разделили и с коллегами из других филиалов. Все Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.

Фото: АО «ДРСК»

Таким образом, бригада филиала «Приморские электрические сети» будет представлять ДРСК в соревнованиях профессионального мастерства среди подконтрольных обществ ДФО ПАО «РусГидро», которые пройдут с 12 по 16 сентября на учебно-тренировочном полигоне с. Гомелевка Бурейского района.

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