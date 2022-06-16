Во Владивостоке водитель выкинул из движущейся машины котят, оставив умирать

Фото: принтскрин видео, Dps_vl
Бдительные жители на трассе Владивосток-Артем заметили вопиющий инцидент. У одного из несущихся по дороге автомобилей открылась дверь. Одним движением неизвестные что-то выбросили из машины: «ненужный балласт» оказался маленьким котенком.
Малыша оперативно подобрали водители, которые ехали позади живодеров. О случае они рассказали в соцсети:
– Бегу до котенка, в голове одна мысль «Пожалуйста, будь живой, пусть все будет хорошо». Экстренно едем в клинику, завернула его в футболку. Через несколько метров встретили еще одного рыжего котенка, но без признаков жизни.
Малыш, которому удалось спастись, в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали котенку перелом нижней челюсти, операцию оплатила автор публикации. После истории в соцсети, утверждает девушка, ей предложили помощь и написали много слов поддержки.
Мотивы водителя остаются неизвестными. Приморцы предполагают, что авторы не так поняли ситуацию: якобы рулевой объехал уже лежащего на трассе котенка. Редакция разбирается в обстоятельствах истории.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другом живодере. Неизвестный во Владивостоке начал охоту на голубей.
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