Скрытая камера в квартире помогла задержать домушника в Приморье

В Приморье квартирного вора вычислили благодаря камере наблюдения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Черниговского района Приморья вызвал полицию и рассказал о неизвестном визитере в своей квартире. Когда его не было дома, кто-то пробрался в его жилье и украл личные вещи.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, полиции выяснили, что в поселке Сибирцево неизвестный мужчина, отжав пластиковую дверь на балконе, пробрался в пустую квартиру и похитил мобильный телефон с силиконовым чехлом. Его зафиксировала камера видеонаблюдения, которую пострадавший владелец жилья установил в одной из комнат.

Благодаря приметам сотрудники патрульно-постовой службы задержали 37-летнего подозреваемого в преступлении. Уже в отделении он полностью признал свою вину. Следователи завели на него уголовное дело о краже и до суда отпустили его под подписку о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают, чтобы не стать жертвой квартирных воров, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

1. Уходя из квартиры, даже ненадолго, следует запирать входную дверь, на которую нужно установить не менее двух замков, закрывать окна и дверь балкона.

2. На окнах квартир первых и вторых этажей должны быть установлены решетки.

3. Для профилактики необходимо установить в подъезде видеонаблюдение.

4. Владельцам частных домов следует на ночь замыкать не только входную дверь в дом, но и сарай, гараж и другие хозяйственные постройки.

5. Не следует демонстрировать свой достаток, рассказывать о своих доходах и приобретениях даже знакомым людям, которые сами того не подозревая, могут стать наводчиками для воров.

6. Необходимо быть наблюдательными и обращать внимание на телефонные звонки и звонки в дверь.

7. Следует подозрительно относиться к незнакомцам, которых можно встретить около дома, в подъезде или на лестничной площадке. Старайтесь запоминать их приметы, интересуйтесь, к кому из ваших соседей они пришли.

8. Примите меры предосторожности, установив охранные системы.

В случае противоправных действий незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону: 02 или с мобильного – 102, 112.

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