Пожар в детском саду Уссурийска стал объектом внимания прокуратуры

Из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку по факту пожара в детском саду №57 в Уссурийске на Ленинградской. Все произошло накануне, 15 июня: из-за возгорания эвакуировали 115 детей, сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливают. При наличии оснований примут исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Напомним, очаг открытого огня устранили сами сотрудники, задымление устранили оперативно прибывшие пожарные. Выгорела проводка на площади в 0,2 квадратных метра.

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