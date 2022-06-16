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Владивосток16 июня 2022 1:03

Пожар в детском саду Уссурийска стал объектом внимания прокуратуры

Проводка в здании загорелась накануне, 15 июня
Ростислав САХАЛИНОВ
Из архива КП.

Из архива КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку по факту пожара в детском саду №57 в Уссурийске на Ленинградской. Все произошло накануне, 15 июня: из-за возгорания эвакуировали 115 детей, сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливают. При наличии оснований примут исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Напомним, очаг открытого огня устранили сами сотрудники, задымление устранили оперативно прибывшие пожарные. Выгорела проводка на площади в 0,2 квадратных метра.

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