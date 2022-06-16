В Тихом океане завершились масштабные учения группировки Тихоокеанского флота

Корабли ТОФ завершили масштабные учения в Тихом океане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За время практических действий в океане корабли группировки ТОФ выполнили более 300 боевых упражнений, 170 их которых с практическим применением оружия. Маневры флота с воздуха прикрывали самолеты и вертолеты.

Как рассказали в пресс-службе военного ведомства, в финальной части учений корабельные поисково-ударные группы отработали противолодочные действия в акватории Тихого океана на значительном удалении друг от друга.

Фрегат «Маршал Шапошников», большие и малые противолодочные корабли, а также корветы активно взаимодействовали с морской авиацией флота. Для обнаружения подлодок с аэродромов Приморского и Камчатского краев влетали дальние противолодочные самолеты Ту-142мз и противолодочные Ил-38 и Ил-38Н. Они сбрасывали гидроакустические буи в районах предполагаемого действия субмарин «противника». С палуб боевых кораблей для выполнения поисковых действий вылетали противолодочные вертолёты Ка-27.

Для поражения обнаруженных субмарин надводными кораблями применялось практическое противолодочное оружие. Затем они в составе тактических групп отработали противовоздушную оборону с со стрельбой из 100-мм артустановок А-190 и АК-630М. Тактический фон в этом эпизоде учения обеспечивали истребители-перехватчики МиГ-31БМ, которые сопровождали противолодочные самолеты.

Кульминацией морского боя стала отработка стрельбы высокоточным оружием морского базирования по отряду кораблей условного противника. Моряки отработали весь алгоритм действий за исключением фактического пуска крылатых ракет.

За семь дней в дальнем походе в океан участвовали более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также почти два десятка летательных аппаратов. Руководил учениями командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Десятки кораблей Тихоокеанского флота проводят масштабные учения в Тихом океане

Военные моряки будут искать вражеские субмарины и проведут стрельбы (Подробнее...)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для выполнения тактических задач

Военные моряки проведут учения и тренировки (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.