Во Владивостоке в ста метрах от здания мэрии открылся стритфуд со скандальным названием

Стритфуд – популярная у владивостокцев еда. Архив КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке на Океанском проспекте открылось новое заведение с вызывающим названием. Кафе продает авторские хот-доги, и руководство, вероятно, решило сыграть на не самых высоких ассоциациях потребителя.

Фото: Telegram-канал «Провинциальное телевидение»

Творческий порыв заметно и в видеорекламе заведения, ее разместили в социальных сетях. На кадрах мужчина вынимает визитку кафе, которую девушка держит ягодицами. Пользователям такой креатив пришелся не по вкусу, многие сразу решили отказаться посещать кофейню после антирекламы:

– Сразу отбило желание. Видимо, хот-доги оттуда же, откуда визитка.

При беглом поиске становится ясно, что это уже не первая попытка предпринимателей общепита воспользоваться таким названием. В Москве, например, уже зарегистрирована бургерная с этим наименованием.

Напомним, в прошлом году из Владивостока ушла другая сеть кафе, известная скандальным маркетингом. Об этом подробнее – в отдельном материале КП.

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