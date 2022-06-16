В «Галамарте» положили начало летним шок-ценам: решетка-гриль – 99 рублей, перчатки – 9 рублей

Фото: «Галамарт»

Народный магазин «Галамарт» – давний любимец у тех, кто хочет покупать все, что душе угодно, но не желает переплачивать. Здесь есть все для всей семьи, для дома и дачи, да и просто для красивого интерьера и вашего удовольствия. Встречайте шок-цены*, которые действуют в июне на разные товары.

Лето – это же самый горячий дачный сезон, потому и предложения обрадуют всех, кто любит проводить время на природе. 21 июня помповый опрыскиватель Inbloom на 5 литров обойдется всего в 499 рублей, а 23 июня садовые перчатки Inbloom – в 9 рублей. Опрыскиватель пригодится, если надо обработать растения от вредителей (есть регулировка давления, качественный распылитель и брандспойт для обработки высоких насаждений), а несколько пар перчаток всегда хорошо держать на даче для садово-огородных работ: они защищают руки от порезов, подходят для работы во влажной среде, к тому же позволяют коже дышать.

Фото: «Галамарт»

Любители пикников тоже будут рады: 27 июня хромированная решетка-гриль будет стоить всего 99 рублей (также есть модель в другом размере). Надежные прутья, никакой деформации или перегрева, очень удобная ручка: идеальный вариант для запекания мяса, рыбы или овощей – кто что любит.

Кроме того, различные и очень выгодные акции действуют в «Галамарте» не время от времени, а каждый день: чтобы ничего не упустить, следите за новостями и всегда покупайте выгодно. Шопинг может приносить исключительно удовольствие и никакого чувства вины: доказано «Галамартом».

Фото: «Галамарт»

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Шок-цены действуют на разные товары 21, 23, 27 июня 2022 года в розничных магазинах «Галамарт».

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