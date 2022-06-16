Давил трактором, как щепки: житель Приморья расчищал себе путь за счет ценных пород деревьев

Житель Приморья на спецтехнике подавил в тайге ценные породы деревьев. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Кавалеровского района Приморья пошел под суд за уничтожение лесных насаждений. На своей спецтехнике он расчищал дорогу в тайге.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в декабре 2021 года подозреваемый во время подготовки лесосеки наехал трактором на лесные насаждения для того, чтобы быстрее доехать до места складирования древесины. В результате он повредил деревья породы «береза белая», «клен», «бархат», «ольха», «ясень», «липа», «ива» и «пихта».

Когда об этом стало известно, мужчину задержали, а следователи завели на него уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил на 2 года 3 месяца в колонию общего режима. Кроме того, по иску прокуратуры с него взыскали 500 тысяч рублей ущерба, который он причинил лесному фонду.

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