Спасатели в Приморье уберегли от смерти трех рыбаков

Кадры спасения. Фото: пресс-служба МЧС Приморья

Специалисты МЧС Приморского края спасли от гибели трех рыбаков. Сообщение о нужде в поисково-спасательном отряде поступило накануне, 15 июня, в 16:50 по местному времени. Моторная лодка с тремя мужчинами терпела бедствие в районе бухты Клоково (Дальнегорский район). Спасатели незамедлительно отправились в море.

На катере «Стрингер 550» направили группу из подразделения Рудная пристань. Поиски заняли почти час. Наконец, сотрудники МЧС нашли моторную лодку в девяти километрах от берега. Спасенным, к счастью, не понадобилась даже первая помощь.

Лодку отбуксировали в бухту Рудную, а рыбаков напоили водой. ЧП, вероятно, заставит мужчин тщательнее проверять плавсредство перед выходом в море. Что именно стало причиной поломки лодки, в пресс-службе МЧС России по Приморью не уточнили.

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