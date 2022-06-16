Член адвокатской коллегии Приморья вел двойную жизнь

Вряд ли адвокат понесет административную ответственность. Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Делать выбор – занятие не из легких. Вот и один приморский адвокат не смог определиться, кем же ему работать – адвокатом или коллектором, однако незаконная деятельность все же вскрылась. Подробности – в статье «Комсомольской правды – Владивосток».

Материалы документа (жалобы жительницы) публикует сетевое издание «Золотой мост». Не так давно пенсионерка подала иск на пару, которая арендовала у нее квартиру в центре приморской столицы. Владелица элитной жилплощади заявила, что не получала от супругов оплату за жилье более трех лет, тогда она и обратилась в суд. Вместе с одним из приморских адвокатов женщине удалось добиться решения в свою пользу – Ленинский районный суд Владивостока обязал пару выплатить более двух миллионов рублей пожилой женщине. И, казалось бы, на этом история должна закончиться, но возникли трудности с получением денег от нерадивых жильцов.

Из-за того, что семизначную сумму долга не выплатили, пенсионерке вновь пришлось бегать по инстанциям правосудия. На этот раз она обратилась в Первореченский районный суд, чтобы разделить долг пополам между мужем и женой.

Неожиданностью в этой истории стало письмо о смене взыскателя долга, которое ответчики получили практически сразу после предварительного разбирательства. Выяснилось, что их новый оппонент – руководитель адвокатской конторы, в которой работает защитник пенсионерки. Оказалось, что он решил выкупить долг у доверительницы своего сотрудника и судиться с парой самостоятельно с целью получения платежа и процентов за пользование чужими деньгами.

Юрист по закону не может быть коллектором, поэтому должница обратилась к президенту Адвокатской палаты Приморского края Александру Илькуну с жалобой. Женщина указала, что поступок руководителя нарушает закон об адвокатской деятельности.

К тому же, обратиться стоит и к Кодексу профессиональной этики адвоката. Правозащитники не имеют права приобретать имущество, которое является предметом спора, где юрист оказывал помощь. Пока неизвестно, понесет ли защитник закона ответственность за поступок.

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