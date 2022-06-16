Экс-заведующий главным ритуальным агентством Владивостока отправится в колонию на пять лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Бывший заведующий кладбищами во Владивостоке отправится за решетку на пять лет. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. Такое решение в четверг, 16 июня, озвучил Фрунзенский суд Владивостока. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, что история длится с 2020 года. Тогда-то, по версии следствия, мужчина начал систематически получать деньги – и лично, и через посредников. Представители юридических лиц буквально платили за беспрепятственное ведение деятельности в сфере ритуальных услуг и похоронного дела на городских кладбищах «Морское» и «Лесное». Так продолжалось целый год – до февраля 2021. Общим итогом удалось «набрать» взяток на 5,5 миллиона рублей. Но когда-то это должно было закончиться, и «лавочка» прикрылась, а дело стало уголовным.

В рамках уголовного дела приставы наложили арест на 600 тысяч рублей и пять автомобилей. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело по факту получения должностным лицом взятки за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное в особо крупном размере в суд.

В четверг, 16 июня, стало известно, что Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заведующего кладбищами МБУ «Некрополь». Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо этого, экс-начальнику теперь запрещено осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственный полномочия в государственных и муниципальных унитарных предприятиях. И тоже на пять лет.

Приговор пока не вступил в законную силу, а значит вполне себе может быть обжалован.

Это, кстати, не единственный скандал, в котором было замечено МБУ «Некрополь». Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», в январе 2021 года в приморское УФАС России поступило заявление МБУ «Некрополь» о нарушении ООО «Некрополь» антимонопольного законодательства, выразившегося в недобросовестной конкуренции.

Чуть раньше ранее МБУ «Некрополь» само было оштрафовано за нечестную конкуренцию на 500 тысяч рублей, о чем тоже писала «КП-Владивосток».

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