«Не пропустил»: еще одна авария с фурой произошла во Владивостоке

Фото: скриншот из видео.

Вечером четверга, 16 июня, во Владивостоке произошло ДТП с участием Lexus и фуры. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в районе улицы Фадеева. Там, где с объездной трассы обычно заезжают на Тихую или наоборот выезжают с района. Предварительно известно, что виноват водитель Lexus – не пропустил или просто не увидел фуру при повороте налево. Как итог, габаритный Isuzu влетел в недешевый кроссовер. Последний получил серьезные кузовные повреждения.

Удар пришелся на сторону пассажира. Информация о пострадавших не сообщается. В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться специалистам.

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