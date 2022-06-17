В Приморье будут готовить гениев науки и спорта

Методологическую базу и экспертов предоставит центр «Сириус». Иллюстрация из архива.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В Приморье появится центр развития талантов одаренных детей по современным стандартам. Экспертную и методическую базу для обучения предоставит известный во всей России центр «Сириус». Обучаться школьники смогут в нескольких подготовленных помещениях, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
Как указал глава, о поддержке он довоговорился с образовательным фондом «Талант и успех» и председателем совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой. Разговор состоялся на полях ПМЭФ.
Планируется, что для одаренных детей подготовят несколько зданий: на Спиридонова и новый центр на Русском острове по принципу ВДЦ «Океан». Кожемяко подчеркнул, что это возможность одаренным детям получить перспективы и гармоничное воспитание.
Напомним, на Петербургский экономический международный форум от Приморья поехали девять делегаций. Компании предлагают инвестпроекты.
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