Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток17 июня 2022 0:43

C одной из главных улиц Владивостока внезапно исчезли фонари

Ремонтные работы по замене тротуара на Алеутской во Владивостоке продлятся до 30 июня
Ростислав САХАЛИНОВ
Иллюстрация из архива КП.

Иллюстрация из архива КП.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Подрядная организация Владсвета МУПВ «ВПЭС» работает на участке по улице Алеутской, 25. Планируется полная замена изношенного тротуара, чугунные фонари специалисты вывезли на склад временного хранения. Их помоют и вернут обратно.

Фото: предоставлено ВПЭС

Фото: предоставлено ВПЭС

Срок окончания работ, сообщили в МУПВ «ВПЭС», закончатся 30 июня. Восстановить предстоит практически всю пешеходную часть от Светланской до Адмирала Фокина. Как заверили в компании, несмотря на час пик и высокую проходимость, удалось практически не мешать движению автомобилей и людей.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об ограничении движения на Адмирала Фокина. На участке ремонтируют инженерные коммуникации, работы продлятся до 18 июня на одной части дороги и до 30 июня – на другой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.