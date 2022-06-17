C одной из главных улиц Владивостока внезапно исчезли фонари

Иллюстрация из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Подрядная организация Владсвета МУПВ «ВПЭС» работает на участке по улице Алеутской, 25. Планируется полная замена изношенного тротуара, чугунные фонари специалисты вывезли на склад временного хранения. Их помоют и вернут обратно.

Фото: предоставлено ВПЭС

Срок окончания работ, сообщили в МУПВ «ВПЭС», закончатся 30 июня. Восстановить предстоит практически всю пешеходную часть от Светланской до Адмирала Фокина. Как заверили в компании, несмотря на час пик и высокую проходимость, удалось практически не мешать движению автомобилей и людей.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об ограничении движения на Адмирала Фокина. На участке ремонтируют инженерные коммуникации, работы продлятся до 18 июня на одной части дороги и до 30 июня – на другой.

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