Подведены итоги краевого теннисного турнира памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда»

Фото: предоставлено КП

Взрослая часть турнира «Кубок Славда», традиционно приуроченная ко Дню России, проходила с 11 по 13 июня в поселке Горные Ключи Кировского района. На открытых кортах завода «Скит» собралось 5 дуэтов в мужском парном и 16 в смешанном разрядах.

Поединки проходили в течение трёх дней: свое мастерство показывали профессионалы-любители и игроки среднего уровня из Приморского и Хабаровского краев. Напомним, к участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускались игроки, которым в 2022 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде были допущены мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде.

Фото: предоставлено КП

По итогам соревнований организаторы отметили лучших игроков медалями, денежными и памятными призами.

В парном мужском разряде победителями соревнований стали:

1 место – Лазукин Андрей и Шульга Андрей

2 место - Похило Андрей и Поседелов Владимир

3 место – Никифоров Геннадий и Пастухов Сергей

4 место – Дудин Павел и Решетников Андрей

5 место – Жидков Дмитрий и Прудников Валерий

В парном смешанном разряде призовые места заняли:

1 место – Макарова Екатерина и Тубис Александр

2 место - Бутакова Вероника и Семёнов Юрий

3 место - Камынины Елена и Леонид,

4 место - Здор Ирина и Щукин Сергей

5 место - Савченко Ольга и Барышев Игорь

9 место - Некрасова Анна и Хмелевский Аркадий

Фото: предоставлено КП

Много добрых слов было сказано в адрес родоначальника состязаний, основателя группы компаний «Славда», Юрия Михайловича Серебрякова, который в 1997 году впервые провел турнир среди теннисистов-любителей.

Директор турнира Виктор Сова отметил:

«Юрий Михайлович много сделал не только для спортсменов, но и для жителей Лесозаводского и Кировского районов, создав здесь современное, технологичное предприятие; обеспечил людей рабочими местами и возможностью получать достойный заработок».

Руководитель администрации Кировского района Игорь Вотяков выразил уверенность, что краевой теннисный турнир памяти Ю.М. Серебрякова будет жить, будет привлекать всё больше новых участников, в том числе поспособствует росту интереса молодого поколения к этому красивому виду спорта.

Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится 26-й раз - с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти идейного вдохновителя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося продвижением в Приморье этого вида спорта.

Информационные партнеры турнира – ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), «Восьмой канал», радио «Комсомольская правда – Владивосток», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Европа Плюс», Ретро FM, «Комсомольская правда», информационные агентства PrimaMedia, «Восток-Медиа», «Приморье 24», VladNews, «Аргументы и факты» (Приморье), «Золотой Рог» и «Владивосток».

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