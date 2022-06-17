Шестилетняя девочка из Находки победила в федеральном конкурсе и теперь отправится в Москву

Шестилетняя Василиса Ларкина. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Юная жительница Находки выиграла в федеральном творческо-благотворительном проекте «Поколение М» и совсем скоро отправится в столицу на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк. Шестилетняя Василиса Ларкина смогла обойти сотни участников со всей России и благодаря своим рисункам заняла первое место в конкурсе «Лаборатория ZOO». Давайте расскажем об этом подробнее.

Уже далеко не первый год существует научно-популярный конкурс по конструированию полезных поделок для детей от шести до десяти лет. В этот раз ребятам надо было сделаь поделку или рисунок на актуальную тему – экологическую, а после – подготовить небольшую презентацию в виде минутного видеоролика. Дети все делают сами, но на сайте pokolenie.mts.ru им предлагают помощь, речь идет про мастер-классы о многообразии флоры и фауны России, а также о бережном отношении к окружающей среде.

Василиса Ларкина представила на конкурс сразу две работы: «Как нарисовать панду» и «Азбука московского зоопарка» – на каждую букву алфавита юная художница изобразила животное в разных арт-техниках: от рисунков и аппликации до поделок из пластилина. Творческий подход, мастерство и невероятное обаяние участницы из Находки покорили строгое жюри. В конце июня Василиса отправится в Москву и побывает «за кулисами» столичного зоопарка на индивидуальной экскурсии.

Работа Василисы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Я очень рада, что победила в конкурсе «Поколение М» – теперь сбудется моя мечта увидеть редких животных своими глазами. Сразу позвонила бабушкам и рассказала, что скоро поеду в Московский зоопарк на экскурсию. Конкурс мне очень понравился – и видео познавательные, и задания интересные. Я очень люблю рисовать и делать поделки, поэтому с удовольствием поучаствовала. Теперь жду не дождусь, когда отправлюсь в путешествие в Москву, уверена, что это будет здорово, – поделилась впечатлениями Василиса Ларкина.

– История Василисы в очередной раз показывает, что в нашем регионе много талантливых детей. Это подтверждают регулярные успехи в проекте «Поколение М» юных художников, дизайнеров и актеров из Приморья. Так, в этом году мы проводим региональный этап конкурса по ботанической иллюстрации с Третьяковской галереей и уже получили много работ, у которых есть все шансы на победу. Конкурс продлится до середины сентября, и у ребят еще есть время принять участие и достойно представить Приморский край в ботаническом атласе России. В целом, участие в проекте «Поколение М» дает невероятные возможности для одаренных детей из регионов – стажировки у известных артистов, фотографов, дизайнеров, поступление в ГИТИС и собственные художественные выставки. Талантливые дети со всех уголков страны должны иметь равные шансы на успех, и наш конкурс – это социальный лифт для ребят из регионов, особенно таких отдаленных от столицы, как Приморье, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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