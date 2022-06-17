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Владивосток17 июня 2022 1:51

В Приморье из-за пожара в гараже сгорела машина и часть дома

Люди вовремя выбежали на улицу и не пострадали
Марк КАПУСТИН
В Приморье во время пожара сгорел гараж с машиной и часть жилого дома.

В Приморье во время пожара сгорел гараж с машиной и часть жилого дома.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздно вечером в четверг, 16 июня, спасателям позвонили жители Спасска-Дальнего и сообщили о пожаре. По словам очевидцев, на территории частного дома загорелся гараж с машиной.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, после тревожного сообщения уже через семь минут на место происшествия прибыло три пожарных расчета. К этому моменту пламя уже перекинулось на стену и веранду жилой постройки.

Спасатели потушили возгорание на площади около 80 квадратных метров, но пламя уже серьезно повредило сам гараж, легковушку и частный дом. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня и причиненный ущерб устанавливаются.

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