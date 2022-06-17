В Приморье из-за пожара в гараже сгорела машина и часть дома

В Приморье во время пожара сгорел гараж с машиной и часть жилого дома.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Поздно вечером в четверг, 16 июня, спасателям позвонили жители Спасска-Дальнего и сообщили о пожаре. По словам очевидцев, на территории частного дома загорелся гараж с машиной.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, после тревожного сообщения уже через семь минут на место происшествия прибыло три пожарных расчета. К этому моменту пламя уже перекинулось на стену и веранду жилой постройки.
Спасатели потушили возгорание на площади около 80 квадратных метров, но пламя уже серьезно повредило сам гараж, легковушку и частный дом. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня и причиненный ущерб устанавливаются.
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