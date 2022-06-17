Рецидивистка из Приморья расправилась со знакомой из-за оскорбления

Жительница Приморья пойдет под суд за убийство знакомой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Надеждинском районе Приморья перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве. Кровавая драма произошла в ее квартире, когда к ней в гости приехала знакомая.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, в марте на улице Ленинская в поселке Раздольное, когда две женщины стали выпивать. Во время вспыхнувшей ссоры 37-летняя женщина не стерпела оскорбление, схватила кухонный нож и ударила им свою подругу. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда врачей скорой.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что когда полицейские доставили подозреваемую в отделение, выяснилось, что у женщины, приехавшей из Центральной Азии, целый «букет» судимостей. Она много лет провела за решеткой за серии краж, групповые грабежи, ложный донос и телесные повреждения. Рецидивистка признала свою вину в убийстве и рассказала детали преступления. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура утвердила обвинение и уголовное дело направят в суд, который и вынесет рецидивистке новый приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приморье женские разговоры по душам закончились трагедией

Рецидивистка во время ссоры убила свою знакомую (Подробнее...)

Вышла из колонии и убила брата: в Приморье зечка устроила поножовщину

Рецидивистка после очередного срока жестоко расправилась с родственником в Приморье (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.