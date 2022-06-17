Рецидивистка из Приморья расправилась со знакомой из-за оскорбления

Жительница Приморья пойдет под суд за убийство знакомой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Надеждинском районе Приморья перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве. Кровавая драма произошла в ее квартире, когда к ней в гости приехала знакомая.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, в марте на улице Ленинская в поселке Раздольное, когда две женщины стали выпивать. Во время вспыхнувшей ссоры 37-летняя женщина не стерпела оскорбление, схватила кухонный нож и ударила им свою подругу. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда врачей скорой.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что когда полицейские доставили подозреваемую в отделение, выяснилось, что у женщины, приехавшей из Центральной Азии, целый «букет» судимостей. Она много лет провела за решеткой за серии краж, групповые грабежи, ложный донос и телесные повреждения. Рецидивистка признала свою вину в убийстве и рассказала детали преступления. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Прокуратура утвердила обвинение и уголовное дело направят в суд, который и вынесет рецидивистке новый приговор.
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