«Это просто фильм «Мгла»: ужасы владивостокской трассы из-за тумана в эти минуты

Фото: принтскрин видео, auto_garant

Владивосток окутал густой туман, пелена серьезно снизила видимость водителей. Ужасающая массовая авария сковала трассу Седанка-Патрокл во Владивостоке утром в пятницу, 17 июня. Количество пострадавших машин пока нельзя подсчитать. На месте работают бригады скорой и полицейские ГИБДД.

Неустановленный синий грузовик, сообщили очевидцы, из-за тумана догнал тягач. Водителя первой машины госпитализировали. Чуть позже, уточнили в паблике местных авайриных комиссаров, белый грузовик не заметил ДТП и попытался избежать столкновения, но задел еще несколько машин.

Задней частью большегруз врезался в Toyota Fielder, передом ударил Honda Fit. Последняя ударилась об леер, а затормозить смогла только врезавшись в белый тягач. Очевидцы добавляют, что пострадала еще и ГАЗель, но как именно – неизвестно. Приморцы в комментариях сравнили происходящее с фильмом ужасов «Мгла», экранизацией романа Стивена Кинга.

Участок в районе Дальхимпрома проехать почти невозможно – на дороге мертвая пробка. Редакция уточняет обстоятельства аварии и направила запрос в пресс-службу ГИБДД.

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