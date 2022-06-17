Ремонтная программа Примтеплоэнерго выполнена на 30%

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

На 30% выполнена ремонтная программа КГУП «Примтеплоэнерго», направленная на подготовку объектов теплоснабжения края к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

По его словам, с конца апреля на предприятии активно ведутся работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей для выявления и замены наиболее уязвимых участков трубопровода, идет ремонт и замена котельного оборудования.

Проведены гидравлические испытания 70% теплотрасс. Установлены 17 новых котлов, 102 насоса, 28 единиц тягодутьевого оборудования, свыше 2300 единиц запорной арматуры. Заменены порядка 10 километров трубопроводов тепловых сетей, свыше 1000 метров водопроводных сетей.

По информации генерального директора Примтеплоэнерго, трудоемкость ремонтных программ с каждым годом возрастает. Как правило, специалисты меняют больше сетей, чем изначально планировалось для максимального сокращения возможных аварийных ситуаций.

– Не секрет, что инфраструктура ЖКХ, построенная в советский период, стремительно стареет. Плановый ремонт не закрывает потребность в обновлении сетей, износ которых превышает 50%. По этой причине предельное внимание при подготовке к отопительному периоду уделяем именно гидравлическим испытаниям сетей, выявлению наиболее ветхих участков, которые меняем в первую очередь, – рассказал Владимир Малюшицкий.

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

К примеру, в Арсеньевском филиале уже сегодня заменено вдвое больше изначально запланированных объемов сетей, работы продолжаются. Проходит замена трубопровода по улицам Октябрьская, 53-51, Щербакова, 56, Жуковского, 2, Смирнова, 5, а также по улицам Ленинская, Балабина, Ломоносова.

Дополнительные 10 миллионов рублей, кроме запланированных в ремонтной программе, выделены в этом году для замены теплотрасс в Лесозаводске. Сегодня здесь заменено около 2 километров сетей. Всего планируется заменить в филиале свыше 6 километров теплотрасс.

В Находке планируется заменить почти 10 километров сетей, в том числе по Дзержинского, Шевченко и ряду других улиц, где происходили аварии в прошедшем отопительном периоде. В Михайловском филиале ведется замена порядка 8 километров сетей.

Во Владивостоке проходят работы по замене тепловой сети от котельной №61 по улице Лермонтова, 58. В настоящее время ведутся работы по Лермонтова, 85. По улице Экипажная планируются начать замену сети во второй половине июля. По Коммунаров от дома 39а до дома 35 заменен участок теплотрассы протяженностью 60 метров, от дома 41а до 43 заменено 44 метра теплотрассы.

Как отметил Владимир Малюшицкий, работы по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту, направленные на сохранение высокого качества оказываемых предприятием услуг, идут на всех котельных и сетях теплоснабжения, находящихся в ведении КГУП «Примтеплоэнерго».

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

– Объем работ большой и крайне актуальный для поддержания безопасности прохождения осенне-зимнего сезона. Просим жителей края с пониманием отнестись к временным неудобствам, – отметил Владимир Малюшицкий.

Всего в рамках ремонтной программы планируется заменить 30 котлов, 203 насоса, 70 единиц тягодутьевого оборудования, 26 теплообменников, свыше 7000 единиц запорной арматуры. Планируется замена порядка 40 километров тепловых сетей. Дополнительно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту котельных, приобретению и установке оборудования за счет средств краевых субсидий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.