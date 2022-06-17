Бежала от отца? Шалость девочки-подростка в Приморье закончилась уходом из семьи

Место ДТП. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Один случай из жизни семьи в Приморье стал причиной разрыва всех связей. Четырнадцатилетняя школьница решила вместе с подругой покататься на отцовской Honda CR-V. Ночью, пока папа спал, подросток в Надеждинском районе взяла ключи от автомобиля. Шалость закончилась аварией: к счастью, никто из девочек не пострадал.

На этом история не закончилась. Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, опрометчивые подростки решили сами во всем сознаться, но отец не поверил и написал в полицию заявление об угоне! К разбирательству подключились сотрудники органов: с помощью инспекторов по делам несовершеннолетних правда быстро вскрылась. По мнению полиции, все было так, как и рассказали девочки. Несовершеннолетние взяли машину с намерением поехать в поселок Зима Южная, но улетели в кювет возле села Прохладное.

На отца составили административный акт за ненадлежащее воспитание. Но девочка в беседе с инспектором заявила, что не хочет возвращаться домой. Комиссия разбирается в мотивах девочки. Школьницу поставили на профилактический учет.

В органах уточнили: уголовное дело по факту угона возбуждать не стали. По части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем) она не достигла возраста законного преследования. Редакция сообщит о новых деталях в истории.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что масштабное ДТП сковало трассу во Владивостоке. Туман заставил машин буквально врезаться друг в друга.

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