Цветники с агератумами, колеусами, каннами и другими растениями украсят Владивосток

Яркие клумбы создаются стараниями специалистов городской компании. Фото: МКУ «Зеленый Владивосток»
Специалисты городского предприятия «Зеленый Владивосток» продолжают облагораживать улицы города. Стараниями озеленителей на клумбах благоухают канны, агератумы, сальвия, тагетесы, колеусы, бегония и другие цветы.
Сейчас специалисты трудятся над созданием зеленой зоны в районе улицы Огарева. Здесь уже высадили 8 тысяч цветов, до конца следующей недели их число увеличится до 22 тысяч. Цветник создается и в районе кольца Инструментального завода. Работники городского предприятия планирует высадить здесь 15,5 тысяч цветов.
Цветы высаживают на клумбах в разных районах города. Фото: МКУ «Зеленый Владивосток»
Помимо этого, работы по озеленению кипят и на других объектах. Так, на разделительной полосе на проспекте 100-летия Владивостока помимо цветов высадят сосну горную и пузыреплодник. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», цветущий сквер скоро появится и в районе Приморской сцены Мариинского театра. Работники высадили здесь спирею Вангутта, сирень Амурскую и Венгерскую, вишни Саржента, и официальный символ города – рододендрон остроконечный. Планируется, что работы по благоустройству завершатся уже в июле.
– Сквер также украсили рододендроны Кемпфера, сихотинский и Шлиппенбаха. Всего высажено более 1000 растений. Сейчас специалисты обустраивают здесь пешеходные дорожки, а позже установят малые архитектурные формы, – уточнила руководитель городского предприятия «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова.
По плану работы должны завершиться в июле.
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