Жителю Приморья не дали продать дом в Перми из-за долгов

Житель Приморья хотел продать недвижимость в Перми, но не смог провернуть сделку из-за долгов.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Пожарском районе Приморья местный житель долго не хотел платить крупный долг и попал в поле зрения приставов. Когда он попытался продать дом, то сделку заблокировали.
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Приморью, на мужчину завели исполнительное производство о взыскании долга на общую сумму 268 тысяч рублей. Он не хотел платить, поэтому приставы решили взыскать деньги с его банковских счетов. Они также выяснили, что в Перми у него есть недвижимость, которую нарушитель хотел продать.
Только когда на сделку купли-продажи наложили запрет, житель Приморья испугался и решил расплатиться. Он не только сразу погасил долг, но и выплатил 14 тысяч рублей исполнительного сбора за задержки с оплатой.
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