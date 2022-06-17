Во Владивостоке пьяный маляр пытался убить мужчину из арбалета

Жителя Владивостока отправили в колонию за попытку убийства из арбалета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд Первореченского района Владивостока поставил точку в громком деле о покушении на убийство. Обвиняемый вооружился арбалетом и пошел на работу мстить обидчику, которого ранил в грудь.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, все произошло в июне прошлого года на территории одной из баз по проспекту 100-летия Владивостока. Здесь 39-летний маляр в пьяном виде не стал продолжать работу, а затем на этой почве поругался с одним из сотрудников и решил ему отомстить.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже сообщала, что вскоре он вернулся уже с арбалетом в руках и выстрелил из него в грудь своему оппоненту. Раненый мужчина сумел повалить нападавшего на землю и стал звать на помощь.

Пострадавшего увезли в больницу, а на нетрезвого маляра завели уголовное дело о покушении на убийство. Суд признал его виновным и назначил мужчине 7 лет колонии строгого режима.

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