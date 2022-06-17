Представитель руководства ДВФУ отправится во ВШЭ вслед за бывшим ректором

Ажимов Феликс Евгеньевич. Фото: пресс-служба ДВФУ

В Дальневосточном федеральном университете произошли серьезные кадровые ротации. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», директор Школы искусств и гуманитарных наук (ШИГН) Ажимов Феликс Евгеньевич покидает свой пост. Доктор философских наук, предположительно, отправится в Высшую школу экономики и займет пост декана одноименного факультета.

Как писала «КП», ректором ВШЭ является бывший глава ДВФУ Никита Анисимов. Вероятно, он и переманил Феликса Евгеньевича «на повышение». Место Ажимова займет Полина Щербина, директор археологии в ШИГН. Связаться с ней для получения комментария у редакции пока не вышло.

Напомним, Феликс Ажимов – доктор философских наук. Директором Школы он стал в 2011 году, проработав до этого в должности замглавы ШИГН. Главный редактор журнала «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке».

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», Александр Кошель, временно исполняющий обязанности ректора ДВФУ, тоже уехал в «Вышку».

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