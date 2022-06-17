В Приморье оперативники ФСБ задержали инструктора автошколы за мошенничество

В Приморье инструктор автошколы попался на мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дальнереченске перед судом предстал инструктор частной автошколы, который обманул одного из учеников. Он обманом получил от него деньги за обещанные услуги, но в итоге нагло обманул.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в декабре 2020 года подозреваемый рассказал местному жителю о своей возможности помочь в сдаче экзамена на права. Он убедил его в своих связях и попросил за услугу 80 тысяч рублей. Когда половина суммы оказалась у него в руках, мужчина решил просто все потратить на свои нужды и даже не собирался помогать своему клиенту.

Инструктор периодически врал мужчине о том, что деньги он якобы уже передал начальнику и для успешной сдачи экзамена необходимо отдать оставшуюся часть суммы. Заподозрив обман, потерпевший обратился за помощью в УФСБ России по Приморскому краю.

В марте 2021 года мужчина передал аферисту еще 40 тысяч рублей уже в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Сразу после этого оперативники задержали подозреваемого, а следователи завели уголовное дело о мошенничестве. В итоге суд признал жителя Дальнереченска виновным и назначил ему 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком.

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