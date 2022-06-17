Полицейские установили всех участников массового ДТП на объездной Седанка-Патрокл

Массовая авария на объездной трассе Седанка-Патрокл. Фото: пресс-служба УМВД по Приморью.

Утром в пятницу, 17 июня, после сообщений жителей Владивостока о серьезной аварии на 14 километре трассы остров Русский-Седанка-Патрокл на место происшествия выехали полицейские. Они установили всю картину трагических событий.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, участниками первой аварии стали 46-летний водитель машины Nissan Diesel Condor и 44-летний мужчина, управлявший большегрузом марки Volvo. Выяснилось, что грузовик ехал со стороны острова Русский в направлении Седанки. Его владелец по пути отвлекся и врезался в фуру, которая остановилась на дороге из-за технической неисправности.

На объездной трассе под Владивостоком столкнулись несколько машин. Фото: пресс-служба УМВД по Приморью.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже сообщала, что позднее на этом же участке трассы произошла вторая авария: 32-летний мужчина, управляя грузовиком Toyota Dyna, двигался с острова Русский в направлении Седанки. Водитель нарушил правила движения и совершил столкновение сначала с машиной Toyota Corolla Fielder, а затем с легковушкой Honda Fit, которую отбросило на большегруз Volvo и автомобиль ГАЗ.

К счастью, в результате массового ДТП никто не пострадал. Инспекторы установили, что стаж водителя грузовика Nissan Diesel Condor составляет 3 года. В этом году его уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Причиной аварии стала невнимательность водителей на дороге. Фото: пресс-служба УМВД по Приморью.

Стаж водителя большегруза Volvo составляет 20 лет. С января его уже три раза штрафовали сотрудники ГИБДД. Водителя грузовика водит свою машину Toyota Dyna уже 7 лет и не нарушал правила.

На всех виновников массового столкновения полицейские составили различные протоколы и выписали штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это просто фильм «Мгла»: ужасы владивостокской трассы из-за тумана в эти минуты

Массовая авария из-за плохой видимости сковала объездную трассу Седанка-Патрокл (Подробнее...)

Массовая авария с пассажирским автобусом сковала важную дорогу Владивостока

В ДТП столкнулись три машины и маршрутка (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.