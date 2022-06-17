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Владивосток17 июня 2022 7:28

Женщина обомлела от чтива в книжном магазине в центре Владивостока, это предлагают юным читателям

Жительница считает, что книги, которые продают в ста метрах от здания краевого правительства, пропагандируют не самые здоровые ценности
Ростислав САХАЛИНОВ
По мнению девушки, книги пропагандируют запретную любовь. Иллюстрация из архива КП.

По мнению девушки, книги пропагандируют запретную любовь. Иллюстрация из архива КП.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В местных социальных сетях Владивостока появилась видео-жалоба местной жительницы. На кадрах женщина приходит в популярный книжный магазин на Алеутской. Раскритикованы оказались несколько книг из стенда «Популярное». Речь идет о произведениях «Назови меня своим именем» (18+) Андре Асимана и «Что, если это мы» (18+) Бекки Алберталли и Адама Сильверы. Сходство в книжках одно – полемика вокруг тем ЛГБТ-меньшинств.

– Два папы у ребенка тоже бывают <...> Герои книги – все, у кого может случиться любовь <...>, – зачитала женщина синопсис произведений.

Приморцы в паблике, где опубликовали жалобу бдительной жительницы, не скупились на гневные комментарии. Предлагали даже поджечь магазин. В свою очередь, «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась с запросом в пресс-службу организации, чтобы узнать, не считает ли руководство такой стенд пропагандой гомосексуализма.

Очевидно, что заинтересуется литературой преимущественно молодежь. Но, стоит отметить, соответствующие маркировки о допустимом возрасте читателя на книжках указаны. По словам очевидцев, в магазине всегда спрашивают паспорт потенциального покупателя.

Напомним, ранее приморцев встревожил другое заведение – уже из сферы общепита. Рядом со зданием администрации Владивостока появился стритфуд со скандальным названием.

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