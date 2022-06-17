Женщина обомлела от чтива в книжном магазине в центре Владивостока, это предлагают юным читателям

По мнению девушки, книги пропагандируют запретную любовь. Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В местных социальных сетях Владивостока появилась видео-жалоба местной жительницы. На кадрах женщина приходит в популярный книжный магазин на Алеутской. Раскритикованы оказались несколько книг из стенда «Популярное». Речь идет о произведениях «Назови меня своим именем» (18+) Андре Асимана и «Что, если это мы» (18+) Бекки Алберталли и Адама Сильверы. Сходство в книжках одно – полемика вокруг тем ЛГБТ-меньшинств.

– Два папы у ребенка тоже бывают <...> Герои книги – все, у кого может случиться любовь <...>, – зачитала женщина синопсис произведений.

Приморцы в паблике, где опубликовали жалобу бдительной жительницы, не скупились на гневные комментарии. Предлагали даже поджечь магазин. В свою очередь, «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась с запросом в пресс-службу организации, чтобы узнать, не считает ли руководство такой стенд пропагандой гомосексуализма.

Очевидно, что заинтересуется литературой преимущественно молодежь. Но, стоит отметить, соответствующие маркировки о допустимом возрасте читателя на книжках указаны. По словам очевидцев, в магазине всегда спрашивают паспорт потенциального покупателя.

Напомним, ранее приморцев встревожил другое заведение – уже из сферы общепита. Рядом со зданием администрации Владивостока появился стритфуд со скандальным названием.

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