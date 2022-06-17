Дворы города благоустраивают. Фото: мэрия Владивостока

Во Владивостоке продолжается благоустройство придомовых территорий. На этот раз работы стартовали на улицах Русской, Кутузова и Бородинской. К осени в районе Второй Речки появятся новые детские и спортивные площадки, прогулочный променад и локация для командных игр. Новые объекты построят на финансы федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока».

В Дирекции общественных пространств приморской столицы рассказали, что помимо скамеек, урн, освещения и ставших привычными камер видеонаблюдения, рекреационные пространства обзаведутся свежим озеленением и тротуарами к жилым домам. Детскую площадку, которую установили в прошлом году, и вовсе интегрируют в сквер.

Главной достопримечательностью на территории станет парк «Солнышко». Заброшенный в начале 90-х участок расположен внутри микрорайона на Русской. Его арендовал и реанимировал местный пенсионер Алексей Коньков. Сейчас за местом отдыха следит его внук, и включилась администрация Владивостока.

В прошлом году объект попал в федеральную программу. Сегодня на объекте рабочие уже демонтируют изношенные покрытия и готовят его к большому обновлению. К реконструкции подошли комплексно, ведь скоро здесь появятся сцена, детская, тихая и спортивная зоны и футбольное поле.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Тараса Фищука, за четыре года по краевой программе «1000 дворов» благоустроили полтысячи придомовых участков. Он подчеркнул, что в 2022 году ремонт пройдет еще в 151 дворе города, из которых 17 восстановят за счет регионального бюджета, а 134 за федеральные средства.

– Очень важный и сложный вид работ – водоотведение, и на некоторых объектах мы предусмотрели восстановление сетей ливневой канализации, – заметил заммэра.

Отметим, что программу «1000 дворов» внедрили на VI Восточном экономическом форуме. Как подчеркнул полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, задача программы заключается в повышении комфорта дальневосточников и создания лучших условий жизни для них.

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