Житель Владивостока хотел купить авиабилеты подешевле и нарвался на мошенников

Житель Владивостока купил билеты на самолете на сайте мошенников. Фото: Анастасия Осипова

Летом люди стараются спланировать свой отпуск заранее, поэтому в поисках лучшей цены на путешествия ищут объявления на различных сайтах. Так и поступил житель Владивостока, который хотел купить билеты на самолет и немного сэкономить на перелете.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в середине июня 43-летний мужчина нашел сайт, где предлагалось оформить авиабилеты со значительной скидкой. Так как он планировал свой отпуск в конце августа, то решил заранее оформить покупку.

Для этого он сначала позвонил по указанному номеру и поговорил с оператором. Вежливая девушка объяснила ему правила бронирования и заверила в надежности их услуг. Тогда обрадованный житель столицы Приморья ввел свои паспортные данные, выбрал дату полета в один из российских городов и перевел за билет чуть больше десяти тысяч рублей.

Сначала ему на телефон пришло подтверждение покупки, а оператор сообщил, что скоро на электронную почту ему придут необходимые документы. Мужчина стал ждать, но билеты ему так никто и не отправил. Через несколько дней он снова попытался позвонить в эту фирму, но их номер уже был недоступен. Когда он увидел, что страничка сайта с услугами недорогих перелетов по стране заблокирована, то понял, что стал жертвой мошенников.

Пострадавший обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Он передал номер телефона «оператора», а стражи порядка начали проверку. Личности интернет-аферистов устанавливаются.

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