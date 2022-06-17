Выставка «Тайга. Арсеньев. Узала» откроется в Приморской картинной галерее во Владивостоке

Фото: Приморская картинная галерея

24 июня в 18.00 Приморская государственная картинная галерея приглашает в Парадный зал на открытие выставки «Тайга. Арсеньев. Узала», посвящённой 150-летию со дня рождения русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930), которому принадлежит важная роль в формировании традиции художественной интерпретации региона.

В проекте задействовано более ста произведений из музейных собраний: Приморской государственной картинной галереи (Владивосток), Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева» (Владивосток), Оренбургского областного музея изобразительных искусств (Оренбург), Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова (Уфа), Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова (Хабаровск), а также Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского края (Владивосток).

Образы Владимира Арсеньева и Дерсу Узала будут представлены не только в книжной иллюстрации, графике, но и в станковой картине.

Эксклюзивная часть экспозиции – порядка тридцати произведений, созданных приморскими авторами специально к проекту в разнообразных жанрах и видах изобразительного искусства. Творения приморских художников ярко и глубоко, зачастую с непривычного ракурса, освещают тему. По завершении выставки эти работы пополнят фонды картинной галереи и станут участниками большого тура Галереи по городам и посёлкам края. Цель выездной выставки – подробнее познакомить приморцев с удивительной жизнью Владимира Арсеньева.

Выставка будет открыта до 21 августа 2022 года.

Парадный зал Приморской государственной картинной галереи по адресу: ул. Алеутская, 12.

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