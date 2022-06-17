В Приморье женщина хотела запугать пострадавшую от рук ее сожителя, чтобы «отмазать» его от тюрьмы

Жительница Приморья пыталась спасти сожителя, запугивая пострадавшую от его нападения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Яковлевском районе Приморья женщина сама пошла на преступление, чтобы скрыть криминальный поступок своего сожителя. Она даже обещала расправиться с членами семьи пострадавшей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, осенью прошлого года местный житель совершил особо тяжкое преступление, за что попал за решетку. Казалось бы, он получил по заслугам, но его сожительница думала иначе. Женщина решила повлиять на ситуацию и попыталась вызволить мужчину из-за решетки.

Оперативники выяснили, что с сентября по октябрь она звонила пострадавшей и свидетелю преступления и требовала дать ложные показания в суде. Женщина угрожала им и их близким убийством, а также избиением и повреждением имущества. Когда уставшие от ее «наездов» участники расследования сообщили обо всем полицейским, то оперативники быстро задержали криминальную заступницу.

Следователи завели уголовное дело за принуждение к даче ложных показаний с угрозами расправы. Судья признал ее вину и назначил в виде штрафа 15 тысяч рублей.

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