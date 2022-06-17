До 31 градуса жары обещают синоптики Приморью на выходных

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Тёплая погода придет на побережье Приморья на выходных. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Как говорят синоптики, дожди в южной половине края прекратятся уже в предстоящую субботу, 18 июня. На смену им придут туманы. Воздух прогреется до 17 градусов тепла. В северной половине осадки сохранятся в течение дня. В континентальных районах, кстати, будет теплее – до 31 градуса со знаком плюс. На побережье +18…+23°С.

В ночь на воскресенье, 19 июня, дождей уже не ожидается совсем. Днем погоду в Приморском крае определят атмосферные фронты хабаровского циклона. В северную половину региона осадки придут после обеда, а к вечеру они уже распространятся на большую территорию Приморья. Метеорологи сообщают, что возможны и грозы. Ночные и дневные температуры сохранятся на уровне субботы.

Во Владивостоке в субботу ночью дождь прекратится, но туман останется. Прояснится погода только днем, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура +20…+23°С. Воскресенье во Владивостоке пройдет без дождя. Минимальная и максимальная температуры станут на 2 – 3 градуса выше, чем в субботу.

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