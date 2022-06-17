Аномальная зона: объездная дорога во Владивостоке снова оказалась в центре внимания

Фото: скриншот из видео.

В пятницу, 17 июня, объездная трасса Седанка – Патрокл стала буквально магнитом для аварий. Очередное ДТП произошло уже ближе к вечеру, очевидцы сообщают, что из-за столкновения собралась пробка. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ДТП случилось на подъезде к Снеговой пади со стороны Патрокла. Судя по кадрам, снятым другими участниками движения, столкнулись джип и грузовой авто. Повреждения они получили минимальные, пострадавших нет, вот только авария собрала за собой внушительных размеров пробку, которая растянулась на несколько километров.

Напомним, что сегодня объездная дорога уже оказывалась в центре внимания. Утром Владивосток окутал густой туман, пелена серьезно снизила видимость водителей. Тогда же ужасающая массовая авария и сковала трассу.

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