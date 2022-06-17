Японский город отказался праздновать вместе с Владивостоком 30 лет дружбы

Мост дружбы «Тояма-Владивосток». Фото: dps_vl

На полях Медиасаммита выяснились некоторые детали международных отношений России с другими странами. Алексей Колмогоров, замруководителя Агентства международного сотрудничества Приморья, сообщил о печальной вести: еще в марте японская префектура Тояма (центром является одноименный город) разорвала побратимский отношения с Владивостоком. Соответствующее письмо получили в мэрии столицы Приморья.

Причины не уточняются, но, как рассказал Колмогоров, все и так знают, о чем речь:

– Отношения с нашей побратимской страной, Японией, почти сошли на нет.

Глава Агентства пояснил, что, вероятно, дело в информационной войне на фоне специальной операции. Поведение властей муниципалитета спикер обосновал фальсификацией истории.

Гоголевская развязка стала «Мостом дружбы» с японской префектурой Тояма в 2000 году, примерно в то же время было организовано общество «Владивосток-Тояма». На торжественное открытие прибыла делегация из Страны восходящего солнца. В этом году должен был состояться 30-летний юбилей дружбы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мэров городов США разорвать побратимство с дальневосточной столицей и Россией. Часть муниципалитетов согласились.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.