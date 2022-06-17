Прокуратуре не понравилось, что глава муниципалитета в Приморье выписал сам себе немаленькую премию

Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Хасанском районе прокуратура в судебном порядке добивается возвращения в бюджет незаконно выданной премии главы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Действие развернулось в 2021 году. Тогда глава Славянского городского поселения выписал сам себе премию в размере более 65 тысяч рублей. Когда председатель подписывал распоряжение, то, естественно, в муниципальный комитет он не обращался. А ведь именно там он должен был получить «одобрение».

Когда правда вскрылась, прокурор обратился в Хасанский районный суд с заявлением о том, чтобы признать это распоряжение недействительным. И еще одно условие – глава должен был вернуть назад все до копеечки.

Суд с доводами прокурора согласился и удовлетворил иск в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры.

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