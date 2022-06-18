Небольшой дождь ожидается во Владивостоке в субботу, 18 июня

Во Владивостоке ожидается небольшой дождь, а в крае возможны грозы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Погоду в Приморье на сегодня, 18 июня, определяют фронтальные разделы. На севере местами кратковременный дождь. В отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +17...+30°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине возможен небольшой дождь. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха +20...+22°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +28...+30°C. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +23...+25°C.

Температура воды в Амурском заливе +16°C, в заливе Находка +12°C, в заливе Посьета +17°C.

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