В Снеговой Пади во Владивостоке построят Центр боевых искусств

Во Владивостоке построят Центр боевых искусств. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация и Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» заключили договор на выполнение проектных работ для строительства Владивостокского Центра Боевых Искусств на ПМЭФ-2022, 17 июня. При подписании документа присутствовали заместитель министра спорта России Одес Байсултанов и глава столицы Приморья Константин Шестаков.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, основная цель реализации проекта «Владивостокский Центр Боевых Искусств» улучшение показателей Национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года в области спорта. Новый спортивный комплекс позволит обеспечить город инфраструктурой для проведения мероприятий местного, федерального и международного уровней, объединив под своей крышей такие боевые искусства, как дзюдо, айкидо, ушу, киокусинкай, тайский бокс, самбо и другие.

По замыслу инициаторов проекта, на территории центра будут расположены две арены для проведения турниров, современные тематические спортивные залы, бассейн, оздоровительный центр, кабинеты спортивного массажа. Центр боевых искусств планируется построить в жилом районе Снеговая Падь во Владивостоке. В состав комплекса помимо самого здания центра войдет объект реконструкции – ФОК.

Федеральное финансирование проекта будет обеспечено в рамках программы Минвостокразвития России «Дальневосточная концессия». Инвесторами по проекту выступают ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» и управляющая компания «Сила Роста». Оператор проекта – специальная проектная компания ООО «Восточный Центр боевых искусств». Подписание соглашения по концессионной программе планируется в ближайшем будущем. Срок действия соглашения составляет 17 лет, потребность в финансировании – около 9,8 миллиардов рублей, включая капитальный грант около 1,3 миллиардов рублей

Генеральный директор ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» Станислав Неверов заявил, что восточные единоборства – глубокая философская традиция, основанная на единстве тела и духа. Инвесторы считают важным вкладываться не только в развитие экономики региона, но и в всего общества. Современный центр станет важной частью социальной инфраструктуры города и базой для проведения соревнований международного уровня во Владивостоке, а также местом для подготовки спортсменов со всей России к предстоящим соревнованиям на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в этом году 15-18 июня. Делегацию Приморского края возглавляет Губернатор Олег Кожемяко. На площадках ПМЭФ с представителями власти, госкорпораций, институтов развития и крупного бизнеса обсуждаются значимые для региона проекты, идет поиск партнеров для их реализации.

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