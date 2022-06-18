Во Владивостоке ушла из дома и пропала 17-летняя девушка

Во Владивостоке разыскивают 17-летнюю девушку. Фото: социальные сети.

Утром в пятницу, 17 июня, ушла из дома на Океанском проспекте во Владивостоке и до сих пор не вернулась 17-летняя Анастасия Гончарова. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Как в социальных сетях сообщают волонтеры, на вид ей 17-18 лет, рост 170 см, спортивного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза серо-голубые.

Возможно, она была одета в синие джинсы, черную толстовку с капюшоном, темные кроссовки. На правой руке часы из белого металла.

Полицейские и волонтеры ищут в Приморье несовершеннолетнюю Анастасию Гончарову. Фото: социальные сети.

Всех, кто может знать о местонахождении девушки, просьба позвонить по телефонам: 8 (423) 265-53-41, 102 или 112– полиция, 8 924 239 02 64, 8 914 069 90 90 – волонтеры (телеграм/WhatsApp).

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