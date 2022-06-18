На оживленной трассе во Владивостоке Pajero Mini протаранил такси

Во Владивостоке на Светланской столкнулись внедорожник и такси. Фото: «КП–Владивосток»

В полдень в субботу, 18 июня, в районе остановки «ДВГТУ» произошла авария, которая стала причиной небольшой пробки. После столкновения машины перегородили часть дороги.

По словам очевидцев ДТП, водитель Mitsubishi Pajero Mini не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину такси марки Toyota Prius. По предварительным данным, за рулем внедорожника находилась женщина.

Из-за аварии движение по трассе затруднено. «КП–Владивосток»

От удара машины выехали на встречную полосу, где остановились, перекрыв часть дороги. В аварии никто не пострадал, а вот движение на данном участке затруднено. Подробности ДТП и виновник столкновения устанавливаются.

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