Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток18 июня 2022 4:28

Житель Приморья угрожал застрелить полицейского из ружья для подводной охоты

Мужчина неадекватно отреагировал на сделанное замечание
Марк КАПУСТИН
Житель Приморья угрожал сотруднику полиции ружьем для подводной охоты.

Житель Приморья угрожал сотруднику полиции ружьем для подводной охоты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Партизанском районном суде Приморья рассмотрели уголовное дело местного жителя, которого обвинили в угрозах сотруднику полиции. Сама преступление произошло еще осенью прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в минувшем ноябре страж порядка увидел, как мужчина неадекватно себя ведет на улице. Когда полицейский сделал ему замечание и потребовал прекратить свои выходки, хулиган направил на него ружье для подводной охоты, которое держал в руках, и пригрозил выстрелить.

После этого нарушителя порядка задержали и завели на него уголовное дело за угрозы расправой представителю власти. Суд признал его виновным и назначил мужчине 2 года условно с испытательным сроком.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.