Житель Приморья угрожал застрелить полицейского из ружья для подводной охоты

Житель Приморья угрожал сотруднику полиции ружьем для подводной охоты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Партизанском районном суде Приморья рассмотрели уголовное дело местного жителя, которого обвинили в угрозах сотруднику полиции. Сама преступление произошло еще осенью прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в минувшем ноябре страж порядка увидел, как мужчина неадекватно себя ведет на улице. Когда полицейский сделал ему замечание и потребовал прекратить свои выходки, хулиган направил на него ружье для подводной охоты, которое держал в руках, и пригрозил выстрелить.

После этого нарушителя порядка задержали и завели на него уголовное дело за угрозы расправой представителю власти. Суд признал его виновным и назначил мужчине 2 года условно с испытательным сроком.

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