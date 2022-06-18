Жительница Приморья обвинила знакомого в изнасиловании и попалась на лжи

Жительница Приморья обвинила знакомого в изнасиловании и сама попала под суд. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Необычный способ мести мужчине закончился для жительницы Приморья уголовным дело, но уже в отношении нее самой. Она обвинила его в изнасиловании, но попалась на ложном доносе.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, в четверг, 16 июня, женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала о жестоком преступлении. Якобы знакомый мужчина избил ее, а затем изнасиловал. В подтверждении своих слов она показала синяки на лице и теле.

Ее предупредили об ответственности за ложные обвинения, но она настаивала на своем. Тогда следователи завели в отношении подозреваемого уголовное дело и стали решать вопрос об избрании ему меры пресечения. Однако через два дня якобы пострадавшая пришла в полицию и сообщила, что просто оклеветала мужчину. Сделала она это из-за личной неприязни.

Тогда уже на саму заявительницу завели уголовное дело. Теперь за заведомо ложный донос клеветнице грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

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