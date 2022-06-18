Си Цзиньпин выступил на 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время невиданные за столетие изменения в мире и эпидемия века наложились друг на друга, экономическая глобализация столкнулась с обратным течением, реализация Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года встретилась с беспрецедентными вызовами. Международное сообщество, продолжил он, настойчиво стремится к более справедливому, более устойчивому и более безопасному развитию. «Мы должны использовать шансы, противостоять вызовам, содействовать практическому осуществлению Инициативы по глобальному развитию, совместно созидать прекрасное будущее всеобщего мира и процветания», – заявил председатель КНР. По его мнению, необходимо:

Во-первых, создать благоприятную среду для развития. Си Цзиньпин призвал практиковать истинный мультилатерализм, уважать и поддерживать все страны при выборе путей развития, соответствующих их национальным условиям, строить мировую экономику открытого типа, укреплять представительство и право голоса стран с нарождающимся рынком и развивающихся стран в глобальном экономическом управлении, содействовать сбалансированному, скоординированному и инклюзивному глобальному развитию.

Во-вторых, активизировать партнерские отношения в области развития. Председатель КНР указал на необходимость укреплять сотрудничество по линиям Север-Юг и Юг-Юг, объединять ресурсы и платформы сотрудничества, а также сети партнерства по развитию, увеличивать помощь на цели развития, формировать синергию ради развития и восполнять разрывы в уровне развития.

В-третьих, содействовать процессу экономической глобализации. По словам Си Цзиньпина, следует укреплять «софт взаимосвязанность» политики развития, международных правил и стандартов, отказаться от практики разрыва связей, прекращения поставок, односторонних санкций и максимального давления, устранить торговые барьеры, поддерживать стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек, объединить усилия для решения усугубляющихся с каждым днем продовольственного и энергетического кризисов, добиваться восстановления мировой экономики.

В-четвертых, твердо придерживаться развития за счет инноваций. Си Цзиньпин призвал раскрывать потенциал инновационного роста, улучшать правила и институциональную среду для инноваций, устранять барьеры, препятствующие движению инновационных факторов, углублять инновационные обмены и сотрудничество, способствовать глубинной интеграции науки и техники с экономикой, совместно пользоваться результатами инноваций.

Председатель КНР в режиме видеосвязи выступил на ПМЭФ .

Си Цзиньпин подчеркнул, что высокая прочность, богатый потенциал и долгосрочная позитивная динамика китайской экономики в своей основе не претерпели изменений. «Мы преисполнены уверенности в экономическом развитии Китая», – сказал он. Китай продолжит стимулировать высококачественное развитие, неуклонно расширять открытость высокого уровня и продвигать высококачественное коллективное строительство «Пояса и пути», заверил председатель КНР. Китай готов вместе со всеми странами мира, включая Россию, создавать перспективы для развития и использовать шансы для роста, чтобы вносить новый вклад в углубление глобального сотрудничества в области развития и в построение сообщества единой судьбы человечества, добавил он.

Пленарное заседание 25-го Петербургского международного экономического форума прошло сегодня в российском городе Санкт-Петербург в онлайн- и офлайн-формате. На заседании присутствовали президент России Владимир Путин, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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