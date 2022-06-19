Дожди, грозы и +30°C ожидаются 19 июня в Приморье

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В воскресенье, 19 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +17...+29°C, передает портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +23...+25°С.

В Уссурийске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +28...+30°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +23...+25°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Находка +14°C, в заливе Посьета +17°C.

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