Дожди, грозы и +30°C ожидаются 19 июня в Приморье

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
В воскресенье, 19 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +17...+29°C, передает портал «Примпогода».
Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +23...+25°С.
В Уссурийске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +28...+30°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +23...+25°C.
Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Находка +14°C, в заливе Посьета +17°C.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Telegram;
- Zen;
- ВКонтакте;
- ЯRUS.