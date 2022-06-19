Во Владивостоке на скорости врезались два мотоциклиста

Фото: Telegram-канал Автогарант (t.me/autogarant_vl)

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью, с 18 на 19 июня, во Владивостоке. На Русском мосту на скорости столкнулись два мотоциклиста.

Сразу же на место аварии приехали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Известно, что один из байкеров получил серьезную черепно-мозговую травму, его немедленно госпитализировали врачи. Второй гонщик отделался царапинами.

Жители Владивостока недоумевают, как такое могло произойти.

Видео ДТП выложила служба аварийных комиссаров в своем Telegram-канале.

Напомним, с началом летнего сезона количество аварий с участием мотоциклистов увеличивается в разы. Так, в конце мая разбился 16-летний житель Партизанска. Прибывшие на место ДТП врачи констатировали смертью юноши, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ума полный шлем: мотоциклисты в пригороде столицы Приморья взбесили жителей

Мотоциклисты во Владивостоке катаются по наземному виадуку в пригороде (подробности)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.