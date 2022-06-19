Жуткое ДТП случилось около Низководного моста Седанка – Де-Фриз

Фото: Telegram-канал ЛайфДВ (t.me/DVLifeDV)

Серьезная авария произошла днем в воскресенье, 19 июня, на объездной дороге в районе Де-Фриза по направлению в Надеждинск. Снимок с места ДТП опубликовал Telegram-канал ЛайфДВ.

Микроавтобус от столкновения залетел на разделительные леера. По предварительной информации, один человек погиб, на фотографии видно лежащего на дороге человека, вокруг которого раскиданы вещи и детали автомобиля.

Из-за аварии движение после Низководного моста Седанка – Де-Фриз затруднено.

Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в пресс-службу УГИБДД по Приморскому краю.

Напомним, 17 июня трасса Седанка – Патрокл стала магнитом для аварий. За пятницу там случилось несколько серьезных ДТП. Предположительно, виновником стал густой туман, господствовавший в этот день.

Движение после Низководного моста затруднено. Фото: Яндекс.Карты

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