Полиция озвучила подробности смертельного ДТП в пригороде Владивостока

Авария произошла воскресным днем.
Фото: УГИБДД России по Приморскому краю
Полиция Приморья озвучила подробности серьезной аварии, которая произошла днем 19 июня на трассе Новый – Де-Фриз – Седанка. Напомним, ДТП случилось после Низководного моста в направлении Надеждинска, от удара микроавтобус залетел на разделительные леера, а человека выкинуло из салона.
Как отмечает ведомство, за рулем Toyota Noah был 57-летний мужчина. Он ехал слишком быстро и при перестроении в левый ряд потерял управление над авто. Из-за этого минивен влетел на внедорожник Mitsubishi Outlander, который ехал впереди. От удара Toyota Noah перевернулся и наехал на леера, а водитель вылетел из салона. Полиция добавила, что водитель погиб на месте аварии.
По факту ДТП со смертельным исходом сотрудники МВД проводят проверку.
В ведомстве также добавили, что в этом году погибший был лишен прав за езду в алкогольном состоянии.
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