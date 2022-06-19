Полиция озвучила подробности смертельного ДТП в пригороде Владивостока

Авария произошла воскресным днем. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Полиция Приморья озвучила подробности серьезной аварии, которая произошла днем 19 июня на трассе Новый – Де-Фриз – Седанка. Напомним, ДТП случилось после Низководного моста в направлении Надеждинска, от удара микроавтобус залетел на разделительные леера, а человека выкинуло из салона.

Как отмечает ведомство, за рулем Toyota Noah был 57-летний мужчина. Он ехал слишком быстро и при перестроении в левый ряд потерял управление над авто. Из-за этого минивен влетел на внедорожник Mitsubishi Outlander, который ехал впереди. От удара Toyota Noah перевернулся и наехал на леера, а водитель вылетел из салона. Полиция добавила, что водитель погиб на месте аварии.

По факту ДТП со смертельным исходом сотрудники МВД проводят проверку.

В ведомстве также добавили, что в этом году погибший был лишен прав за езду в алкогольном состоянии.

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